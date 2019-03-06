تعرف على الكتاب الذي قدّمه قائد الثورة الإسلامية إلى رئيس الوزراء الأرميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صرح خلال استقباله رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال زيارته الأخيرة إلى طهران بأن العلاقات بين إيران وأبنائها الأرمن جيدة والشعب الايراني يقدّر تضحياتهم التي قدموها من أجل البلاد.

وأضاف آية الله الخامنئي مردفاً: "زرت منازل الشهداء في طهران، لأن الشهداء المسيحيين الأرمن بالنسبة لنا مثل المسلمين، مبعث فخر لنا لإيران.

وقدم قائد الثورة الإسلامية في نهاية هذا اللقاء كتاب "المسيح في ليلة القدر" لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وكتاب "المسيح في ليلة القدر" هو عنوان الكتاب الثّاني من "سلسلة الشمس في مهبط ملائكة الله" وهو عبارة عن تقرير لزيارات الإمام الخامنئي لعوائل الشهداء الإيرانيين المسيحيين الذين استشهدوا دفاعاً عن إيران خلال الحرب العراقية-الايرانية.

ويضم الكتاب الذي يقع في ثمانية فصول 25 رواية لحضور قائد الثورة الإسلامية في بيوت أهالي الشهداء المسيحيين الإيرانيين من أرمن وآشور، ويصوّر العلاقة الوجدانيّة الوثيقة بين قائد الثورة وعوائل الشهداء المسيحيّين في إيران، كما يهتمّ بالتعريف بجوانب من البرامج النورانيّة المتواصلة للإمام القائد الخامنئي، أي حضوره في منازل الشهداء. وهو برنامج بدأ سنة 1984م في أصعب فترة من أيام الحرب المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة، وما زال مستمرًّا حتى اليوم، وفي كلّ مورد من موارده لفتات لطيفة ودروس قيّمة وعبر للناس. /انتهى/





