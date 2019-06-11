اصدار الطبعة الثالثة من كتاب "أجوبة قصيرة لأسئلة كبيرة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن دار "نو" للطباعة والنشر اصدرت كتاب "أجوبة قصيرة لأسئلة كبيرة" للكاتب "استيفن هاوكينغ" وترجمة "مزاد موحد".

وصدرت النسخة الاصلية من الكتاب عام 2018 وترجم للفارسية في العام الماضي.

يتألف الكتاب من عشرة فصول وهي "هل الله موجود "و"كيف بدأ كل شيء"؟ و "هل في العالم الأخر يوجد عالم ذكي اخر"؟ و"هل يمكننا توقع المستقبل"؟ و"ماذا يوجد داخل القطب الاسود"؟ و" السفر عبر الزمن"؟ و"هل هناك استمرارية للحياة على الأرض"؟ و"هل يجب علينا لسفر الى الفضاء"؟ و"كيف يمكننا تكوين المستقبل"؟ و"هل سيتغلب الذكاء الاصطناعي علينا"؟/انتهى/