منصوريان: "كربلاء" المعقل الثاني بالنسبة لنادي "ذوب آهن أصفهان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدرب نادي "ذوب آهن أصفهان"، أوضح في حديث له اليوم الاثنين، أن فريقه يدرس جميع الفرق التي ستواجهه في المباراة التالية من دوري أبطال آسيا، وقال إن قرار المدير التنفيذي لنادي ذوب آهن كان منطقيا وحرفيا بشأن المباريات التي ستجري لاحقا بين الفرق السعودية والإيرانية في محافظة كربلاء بالعراق.

وتابع منصوريان قائلا: "بالنسبة لنا فإن محافظة كربلاء بمثابة المعقل الثاني لفريق "ذوب آهن أصفهان"، وإن الفرق السعودية على استعداد لمواجهتنا في جميع نقاط العالم باستثناء كربلاء وإيران".

علما أن "ذوب آهن اصفهان" يتصدر المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط فيما يأتي النصر السعودي والزوراء العراقي في المركز الثاني والثالث والوصل الاماراتي في المركز الرابع والاخير برصيد 3 نقاط.

وتمكن نادي "ذوب آهن اصفهان" الايراني بالفوز الذي أحرزه أمام الوصل الاماراتي بدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم من الاقتراب من بلوغ مرحلة ال 16 بدوري ابطال آسيا./انتهى/