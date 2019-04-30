ظريف: الخليج الفارسي شريان ايران الحيوي وتيار حياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف نشر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام شريط فيديو عن تصريحاته في اجتماع 'الجمعية الاسيوية' الذي عقد في نيويورك اخيرا، مؤكداً الاهمية الحيوية للخليج الفارسي كما أحيا اسمه التاريخي وذلك بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي الموافق لليوم ٣٠ نيسان /إبريل.

وصرح وزير الخارجية الايراني خلال الاجتماع قائلا، ان الخليج الفارسي هو شرياننا الحيوي وتيار حياتنا. وهو الشريان الحيوي للعالم كله ايضا. اننا نؤكد دوما بان الخليج الفارسي هو الخليج الفارسي وليس خليج المكسيك.

واضاف، ينبغي ان نجعل هنالك فرقا بين الخليج الفارسي وخليج المكسيك، لماذا استخدم هذه الكلمة، لان الملك السعودي في الرياض (الملك عبدالعزيز) استخدم اسم الخليج الفارسي كما ان للكويت ايضا اشارة الى الخليج الفارسي (في وثيقة تاريخية)، اذن لماذا نتصرف بصبيانية.

وتابع ظريف قائلا، ان اسمه هو الخليج الفارسي وهنالك ادلة تثبت بانه كان اسمه الخليج الفارسي دوما والجميع يعلم بانه يقع على حدودنا وهو في الواقع الشريان الحيوي لبلادنا والعالم.

يذكر ان يوم 30 نيسان /ابريل هو يوم تحرير جزيرة هرمز من يد المحتلين البرتغاليين اذ انه وفي مثل هذا اليوم من العام 1622 انهى القائد امام قلي خان سيطرة البرتغاليين علي سواحل ايران الجنوبية والتي استمرت 117 عاما.

وتم في العام 2005 تسمية هذا اليوم اي 30 نيسان/ابريل بيوم الخليج الفارسي. /انتهى/.