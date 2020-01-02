  1. السياسة
٢ يناير ٢٠٢٠ - ٢٣:٢٥

إقالة وزير خارجية البحرين .. والزياني يتولى المنصب

إقالة وزير خارجية البحرين .. والزياني يتولى المنصب

أعلن ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيعين الأمين العام السابق لمجلس تعاون الخليج الفارسي، عبد اللطيف الزياني، وزيراً للخارجية، خلفاً لخالد بن أحمد آل خليفة.

وجاء ذلك خلال استقبال بن حمد للزياني، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

بدوره أكد آل خليفة تنحيه عن منصبه في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر".

يذكر أن آل خليفة شغل منصب وزير خارجية بلاده، منذ 2005 حتى إعفائه اليوم الخميس، وهو ثاني وزير خارجية في تاريخ البحرين.

والزياني تولى منصب أمين عام مجلس تعاون الخليج الفارسي في عام 2011، وانتهت الدورة الأولى له في أبريل 2014، وتم التجديد له ثلاث سنوات انتهت في أبريل 2017. خلال قمة الرياض الماضية أجمع قادة مجلس التعاون على اختيار نايف بن فلاح الحجرف أميناً عاماً لمجلس تعاون الخليج الفارسي خلفاً للزياني.

رمز الخبر 1900739

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