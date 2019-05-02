الادميرال سياري: سنتصدى لكل تهديد حفاظاً على مصالحنا وقيمنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري أشار اليوم الخميس في المؤتمر الوطني الأول لتربية وتعليم الجيش المقام في مركز الكوثر التابع لمنظمة العقائد السياسية للجيش، إلى اليوم الوطني للخليج الفارسي مبيناً إن الخليج الفارسي يحظي باهمية بالغة لدرجة ان دول العالم تحرص على التواجد فيه الا ان التاريخ اثبت إن الشعب الإيراني العظيم سيتصدى لكل تهديد حفاظاً على مصالح البلد وقيمها.

واكد سياري ان اسم الخليج الفارسي سيبقي خليجا فارسياً رغم انف الاعداء، مردفاً كلما تمتعت دولة بمكانة اكبر كلما شعر شعبها بمزيد من الفخر والاقتدار.

و اوضح سياري اذا كانت الدولة مدينة للأجانب فان شعبها سيتحول الى شعب يسيطر عليه الاخرون ليقرروا مصيره، مؤكداً على اهمية مكانة اي دولة على الصعيد الدولي وقدرتها على التاثير على الاخرين، واضاف يجب ان نعرض قيمنا الدينية و الثورية للعالم.

و اعتبر الادميرال سياري القوة العسكرية احدى اهم عناصر القوة الوطنية واضاف ان القوة الوطنية دفعت مجموعة 1+5 الى الجلوس الى طاولة المفاوضات مع ايران بشأن البرنامج النووي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ان هناك دولا في العالم تفتقر الى القوى البشرية لذلك عندما تشتري الاجهزة المتطورة لابد ان تؤمن ايضا القوي العاملة لها.

وختم الى القول ان قوات الجيش يجب أن تكون كفوءة و تتحلى بالقيم الثورية. /انتهى/.