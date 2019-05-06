بولتون: سنرسل حاملة طائرات الى الشرق الاوسط كرسالة لايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، صرح أمس الأحد، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، كي "تبعث برسالة الى إيران"، على حد تعبيره.

وأضاف بولتون أن اميركا سترسل حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط. مضيفا ان الهجوم على مصالح الولايات المتحدة او حلفائها سيقابل بقوة شديد.

واوضح بولتون ان هذا القرار اتخذ ردا على ما اعتبره عدد من المؤشراء والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة. مشددا في الوقت ذاته على ان اميركا لا تسعى الى حرب مع ايران، لكنها مستعدة للرد على ما وصفه اي هجوم. /انتهى/.