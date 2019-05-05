الجولة الرابعة من الحوار السياسي تنعقد بين ايران وقرغيزيا

وافادت الخارجية الايرانية في تقرير لها ان الطرفين تباحثا خلال هذه الجولة من المحادثات بشان نطاق واسع من القضايا والتعاون بين البلدين في المستويات الثنائية والاقليمية والدولية، واتفقا حول برامج اللقاءات بين كبار مسؤولي البلدين خلال العام الجاري.

وفي اطار التوافقات الحاصلة سيعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الاقتصادية المشتركة والاجتماع القنصلي الثامن بين البلدين.

كما اكد الجانبان على تنفيذ التوافقات الحاصلة والوثائق الموقعة خلال لقاء الرئيسين 2015 (زيارة الرئيس القرغيزي السابق الماز بيك اتامبايف الى طهران) والعام 2016 (زيارة الرئيس روحاني الى بيشكك) ودعيا لاستثمار جميع الطاقات الثنائية والاليات الاقليمية ومنها الاتحاد الاقتصادي الاوراسي لرفع مستوي التجارة بين البلدين.

واعتبر مساعدا خارجية البلدين تنمية التعاون في مجال النقل وتسهيل اصدار تاشيرات الدخول للسواق وتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين من القضايا ذات الاولوية، ودعيا لازالة العقبات والاسراع بمسيرة التعاون في هذه المجالات./انتهى/