روحاني: تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين طهران وبغداد خطوة فاعلة في تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح عصر الاثنين وأشار روحاني في هذا الاتصال الى خطوات اميركا الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومخططاتها الرامية لعرقلة تصدير النفط الايراني، معتبراً هذه الخطوات تعود بالضرر على شعوب المنطقة وكذلك الشعب الاميركي.

وفي سياق آخر وصف الاتفاقات بين طهران وبغداد بالقيّمة في مسار توطيد العلاقات بين البلدين، عادّاً الجهود المبذولة في سياق تمتين الاواصر بينهما أكثر مما مضى رغبة للشعبين الايراني والعراقي.

وأعرب عن ارتياحه لرسوخ الامن والاستقرار والوحدة في العراق بلد الجوار، مؤكدا: "أننا نسعى بكل طاقاتنا لتمتين أواصر الصداقة وتنفيذ الاتفاقات المشتركة بسرعة".

وهنّأ روحاني نظيره العراقي وحكومته وشعبه بحلول شهر رمضان المبارك، لافتا الى أن البلدين لديهما وجهات نظر متقاربة حيال الشؤون الحساسة في المنطقة والعالم.

وأعرب عن أمله بتنمية المنطقة وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين ايران والعراق في ظل التعاون المشترك.

وفي سياق آخر اشار الى الهجمات الاسرائيلية الوحشية على غزة، مؤكدا على ضرورة أن تنشط البلدان الاسلامية في هذا المجال وتعمل على منع كيان الاحتلال الاسرائيلي من مواصلة عدوانه./انتهى/