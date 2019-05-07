تمدد جغرافيا المنتجات النانوية الايرانية الى 45 بلدا في العام

وصرح أمين لجنة تطوير تقنية النانو سعيد سركار لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه في العام الماضي تمت إضافة 180 منتجا نانويا جديدا الى سلة المنتجات النانوية المصنوعة وطنيا، ليزداد عدد هذه المنتجات الى 580 منتجا، مشيرا الى أن أداء اللجنة المذكورة لتوسيع نطاق القطاع النانوي جيد للغاية.

وفيما يتعلق ببرامج اللجنة ومخططاتها المستقبلية قال سركار: نحن في صدد عرض 250 منتجا نانويا جديدا من صنع ايران في الاسواق خلال العام الجاري.

وأضاف أن تقنية النانو تغلغلت حاليا في 15 مجالا صناعيا.

وذكر سركار انه لحد الان تم تصدير المنتجات النانوية الى 45 بلدا في انحاء العالم، قائلا: أن جغرافيا المنتجات النانوية الايرانية باتت واسعة، حيث صدّرت ايران منتجاتها الى بلدان عدة مثل كوريا الجنوبية والصين واندونيسيا وروسيا وتركيا وماليزيا والبلدان الاوروبية وامريكا اللاتينية وكندا وأفريقيا وما الى ذلك.

ووفقا لتصريحات امين لجنة تطوير تقنية النانو قد صدرت ايران مايعادل 62 مليون دولار من المنتجات النانوية خلال العام المنصرم، كما أن هذه اللجنة تشدّ أزرها لرفع نسبة التصدير.

وقال أمين لجنة النانوتكنولوجيا: هناك اهداف جيدة في افاق تطلعاتنا تتعلق بتطوير الاقتصاد النانوي في البلاد.

واستطرد سركار الى موضوع انخفاض ميزانية هذه اللجنة بسبب الاوضاع الاقتصادية الحالية قائلا: بعلى لرغم من هذه الظروف سنضافر الجهود من أجل قطع خطوات كبيرة في مجال صنع وتصدير المنتجات التي تعتمد تقنية النانو./انتهى/