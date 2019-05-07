روبوتات "كبش الفداء" للمرضى النفسيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن ياهيونيوز، أن الباحثين في جامعة كارنيغي ميلون الأميركية صنعوا روبوتات بهدف الراحة النفسية للمرضى النفسيين حيث يتمكن الشخص المريض من تفريغ غضبه وعصبيته من خلال الضرب أو الشتم أو الضرب بالسكين.

إحدى هذه الروبوتات شيء يشبه الوسادة باللون الاسود حيث يتمكن المريض من خلال غرس الألات الحادة بداخل الوسادة بتفريغ غضبه فيبدأ هذا الروبوت بالاهتزاز ولا يتوقف حتى يخرج الشخص كل ما بداخله.

أما الاختراع الأخر عبارة عن كريستالة مضيئة حيث تبدأ بالضحك اثناء توجيه الشتائم لها ولا تتوقف عن الضحك حتى يقوم الشخص برميها بقوة على الأرض.

يعتقد علماء النفس أن استخدام هذه الوسائل مفيدة لتخلية العقد النفسية والروحية وللاشخاص العصبيين الذين يواجهون حالات مثل التوتر والكأبة والعصبية الدائمة مشيرين إلى أنه لم تتم الموافقة حتى الآن لتصبح مثل هذه الوسائل متاحة للعامة./انتهى/