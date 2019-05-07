لاريجاني يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول شهر رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أرسل اليوم الثلاثاء برقيات منفصلة الى نظرائه في الدول الاسلامية هنأهم فيها بحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار لاريجاني في برقياته إلى ان شهر رمضان الفضيل فرصة كبرى لتعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب الإسلامية و الانفراج في المجتمع الإسلامي.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ان البرلمان الإيراني يرحب بالمزيد من تعزيز العلاقات والمشاورات الفعالة والبناءة مع الدول الإسلامية، متمنيا مزيدا من التوفيق والعزة للعالم الاسلامي والشعوب المسلمة. /انتهى/