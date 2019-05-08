بومبيو في زيارة مكوكية إلى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة التقى خلالَها كبار المسؤولين العراقيين. وصرح بومبيو أن مباحثاته مع المسؤولين العراقيين تناولت ضرورة أن يضمَن العراق قدرتَه على توفير الحماية المناسبة للأميركيين في البلاد، وأضاف أن زيارتَه الى بغداد جاءت بسبب ما أسماه التصعيد الايراني.

والتقى بومبيو خلال زيارته التي استغرقت أربع ساعات كلا من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وكان قد ألغى زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا بسبب مسائل مُلِحّة، وَفْق ما أعلنت المتحدثة باسمه. /انتهى/.