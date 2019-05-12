أردوغان مخاطبا السعودية: أين عدالتكم؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول، قال فيها إن السعوديين قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا.

وتابع الرئيس التركي: لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل خاشقجي.

وأفاد أردوغان بأن "السعودية ارتكبت مذبحة من خلال إرسالها 11 مسؤولا إلى تركيا وبعد ذلك تبين أن العدد هو 25"، مشيراً إلى أن "الغرب لم يتخذ أي موقف حتى الآن بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقيل لنا مرارا إنه لا داعي للقلق"، معتبراً أن "دول الغرب فشلت في امتحان الصدق في قضية اغتيال خاشقجي".

وأضاف أردوغان: إسرائيل تستمد قوتها من صمت المجتمع الدولي، ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت وكالة الأناضول، لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها.

وزاد الرئيس التركي في كلمته، مساء يوم السبت: لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية، بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا (على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول) أزعج الغرب.

وأوضح أردوغان أن الغرب دائما ما يرجح مصالحه على القيم الإنسانية، وخياراته تتجه دائما نحو النفط والدولار./انتهى/