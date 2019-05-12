استشهاد 4 أطفال وامرأة جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من بلدات وقرى ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي ضمن منطقة خفض التصعيد استهدفت ظهر اليوم مدينة السقيلبية بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد 4 أطفال وامرأة وإصابة ستة أطفال ووقوع دمار في المنازل والممتلكات.

وأشار إلى أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة ردت على الفور بالوسائط النارية المناسبة على مصادر الاعتداءات ودمرت أوكاراً ومنصات إطلاق صواريخ للمجموعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأصيب في الـ 8 من الشهر الجاري عدد من المدنيين بينهم طفل بجروح متفاوتة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة كرناز شمال غرب حماة./انتهى/