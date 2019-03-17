استشهاد امرأة وإصابة 4 مدنيين بينهم طفلان جراء اعتداء إرهابي بالقذائف بريف حماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي المتاخم للحدود الإدارية مع إدلب استهدفت بعدة قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة السقيلبية ما أسفر عن استشهاد امراة وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

كما أن المجموعات الإرهابية استهدفت في وقت لاحق بالقذائف الصاروخية بلدة جورين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على المناطق الآمنة وعلى مواقع الجيش ونقاطه./انتهى/