إيران تصف حادثة ناقلات النفط في بحر عمان بالمقلق وتدعو للكشف عن أبعادها

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي وصف حادثة تعرض عدد من ناقلات النفط أمس في بحر عمان لأعمال تخريبية بالأمر المقلق والمؤسف داعياً للكشف عن أبعاد هذه الحادثة بشكل دقيق.

وأشار موسوي إلى التأثير السلبي للحوادث على السلامة البحرية وأمن النقل البحري، محذراً من أي مكيدة يحكيها المتآمرين لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة، داعياً دول المنطقة إلى الحذر من إي مغامرة ينفذها عملاء أجانب.

يذكر إن صباح يوم أمس الأحد، صدرت أخبار متناقضة حول انفجار مروع في ميناء الفجيرة شرق الإمارات العربية المتحدة، ونفت السلطات الإماراتية في البداية الخبر لتعود وزارة الخارجية لتؤكد إن أربع سفن تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من مياهها.

ويعد ميناء الفجيرة علي ساحل بحر عمان أهم ميناء لتصدير النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث يصدر ما يصل إلى مليون و 800 ألف برميل يومياً. /انتهى/.