بدء الاجتماع العلني لمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون منح الجنسية لأبناء الايرانيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته اليوم برئاسة "مسعود بزشكيان"، وحضور أكثر اعضاء المجلس ويتضمن جدول اعمال المجلس مناقشة القضايا التالية:

1- تقرير اللجنة القضائية حول اصلاح مشروع قانون تعيين مصير منح الجنسية لأنباء الايرانيات المتزوجات من اجنبي.

2- تقرير اللجنة العمرانية حول مشروع اصلاح المادة 60 من قانون برنامج الخمس سنوات السادس للتنمية.

3- تقرير اللجنة الاقتصادية للموافقة على طلب التحقيق والتدقيق بطريقة تشكيل وشراء الابنية وجذب القوى العاملة واعطاء القروض من البنوك.

4- تقرير اللجنة الزراعية حول رفض طلب التحقيق والتدقيق في الية عمل منظمة الحفاظ على البيئة منذ عام 2012 حتى الآن.

5- تقرير اللجنة الخاصة لدعم الانتاج الوطني حول كيفية تطبيق قانون إزالة العقبات أمام الإنتاج التنافسي وتعزيز النظام المالي في البلاد./انتهى/