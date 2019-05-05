بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة طلب التحقيق في أداء البنك المركزي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي بدأت صباح اليوم الأحد برئاسة علي لاريجاني لمناقشة طلب التحقيق في أداء البنك المركزي.

كما ان المجلس سيقوم بمتابعة مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول قائمة دعم الاطفال واليافعين.

كما سيتطرق الى تقرير اللجنة الخاصة لدعم الانتاج الوطني حول مشروع اصلاح قانون الاستفادة قدر الامكان من القدرات الانتاجية والخدمية لتأمين احتياجات البلاد وتعزيزها.

وكذلك يدرس تقرير اللجنة الاقتصادية حول التحقيق في أداء البنك المركزي حلال السنوات الخمس السابقة وذلك بالاضافة الى المناقشة حول تقرير اللجنةالثقافية حول مشروع دعم إصلاح وإحياء الانسجة التاريخية والثقافية وتمكين أصحاب ومالكي الاماكن التاريخية والثقافية./انتهى/