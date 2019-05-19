  1. السياسة
١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤

برئاسة لاريجاني

بدء الجلسة العلنية للمجلس لمناقشة لائحة إدارة الحوادث

بدء الجلسة العلنية للمجلس لمناقشة لائحة إدارة الحوادث

بدأ مجلس الشورى الإسلامي جلسته العلنية برئاسة "علي لاريجاني"، صباح اليوم الأحد، لمناقشة لائحة إدارة الحوادث غير المتوقعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسته العلنية برئاسة "علي لاريجاني"، صباح اليوم الأحد.

 حيث سيناقش المجلس ضمن جدول اعمال كل من التقارير التالية:

1- متابعة دراسة تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البلاد حول لائحة إدارة الحوادث غير المتوقعة.

2- متابعة مناقشة تقرير اللجنة الثقافية حول مشروع دعم ترميم واحياء الأماكن التاريخية وتمكين ملاك الأراضي ومستخدمي المعالم الثقافية التاريخية بصفة عاجلة.

3- متابعة دراسة تقرير لجنة الصناعة والمعادن حول تنظيم سوق السيارات بصفة عاجلة.

4- مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمعادن حول التحقيق والتدقيق في ألية عمل الشركة الوطنية لصناعة النحاس في إيران.

5- دراسة تقرير لجنة الشؤون الداخلية في البلاد حول مشروع إدارة المدن "من خلال تطبيق المادة 100 من القانون الداخلي".

6- مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض ودعم المتضررين منه بصفة عاجلة./انتهى/

رمز الخبر 1894723

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