تقديم أول تقرير عن انتهاك حقوق الانسان في امريكا للهيئة الرئاسية للبرلمان الايراني

وصرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق باعداد ودراسة 15 مشروعا لمواجهة الاجراءات الامريكية ضد ايران في هذه اللجنة، صرح: أن معظم هذه المشاريع تاتي ضمن إطار دور الولايات المتحدة في انتهاك حقوق الانسان ضد ايران.

وأضاف: حاليا صادقت هذه اللجنة على اول تقرير حول انتهاك حقوق الانسان في أمريكا وتم تقديم التقرير للهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي.

وقال فلاحت بيشه: هذه المشاريع قابلة للتطبيق بعدة مجالات متعلقة بالدبلوماسية العامة./انتهى/