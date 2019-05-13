البرلمان الايراني يقر تفاصيل قانون منح الجنسية الايرانية لأبناء الايرانية من زوج اجنبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 170 نائبا من أصل 213 صوت لصالح تفاصيل مشروع قانون تحديد مصير جنسية ابناء الايرانية المتزوجة من اجنبي، حيث عارضه 21 نائب وامتنع عن التصويت 4 نواب.

ووفقا لمشروع القانون هذا، سيُمنح المواليد الذين قد أنجبوا أو سيُنجبوا من زواج ايرانية من اجنبي، إن كان الزواج حصل قبل او بعد التصديق على هذا القانون، الجنسية الايرانية بطلب من الام قبل عمر ا18 عاما، وفي حال عدم طلب الام قبل عمر 18 عاما يمكنهم ارسال طلب بعد لأخذ الجنسية الايرانية، وفي حال عدم وجود سجل أمني أو مشكلة أمنية (وفقا لتشخيص وزارة الامن) سيمنحون الجنسية الايرانية، كما أن دائرة الامن الداخلي سيمنح الاب الاجنبي الاقامة.

ووفقا للملاحظة الاولى من مشروع القانون ان لم يكن الوالدان على قيد الحياة وفي حال وجود غموض في اثبات النسبة، القرار لمنح الجنسية من عدمه سيكون وفقا لرأي المحكمة.

وتشير الملاحظة الثانية أن عديمي الجنسية الذين ولدوا هم أو احد والديهم على الاقل في ايران، يمكنهم ارسال طلب لأخذ الجنسية الايرانية بعد بلوغ 18 عاماً من العمر وسيتم منح الجنسية لهم في حال عدم وجود سجل جنائي أو امني (وفقا لتشخيص وزارة الامن)./انتهى/