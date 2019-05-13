سوق الصناعات الفضائية تحقّق نموا عالميا بنسبة ثلاثة في المئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وكالة الفضاء الايرانية نشرت على صفحتها بموقع الانستغرام، تقريرا عن الاقتصاد العالمي الخاص بالصناعات الفضائية وفقا لآخر التحولات والمعطيات حتى نهاية عام 2018.

ويشير هذا التقرير الى أن الاقتصاد الفضائي قد شهد نموا عالميا بنسبة 3 في المئة في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وبذلك وصل من 348 مليار الى 360 مليار دولار، بيد أن عام 2017 شهد نفس النسبة من النمو مقارنة بعام 2016.

ووفقا للدراسات الجارية أن ميزانية المنظمات والبعثات الفضائية شهدت نموا بنسبة 4 في المئة، كما أن صناعة الاقمار الصناعية نمت بنسبة 3 في المئة، لتصل من 6،268 مليار الى 4،277 مليار دولار.

وأكثر نسبة نمو في مجال صناعة الاقمار الصناعية كانت من نصيب قطاع صنع وانتاج الاقمار الصناعية والاخر قطاع اطلاق الاقمار الصناعية، حيث حقق مجال انتاج الاقمار الصناعية نموا بنسبة 26 في المئة ليصل من 15،5 مليار الى 19،5 مليار دولار، كما شهد قطاع اطلاق الاقمار الصناعية نموا بنسبة 34 في المئة ليصل من 4،6 مليار الى 6،2 مليار دولار.

هذا واشار التقرير الى أن القطاع الاخر الذي شهد نموا بارزا في المجال المذكور هو قطاع المعدات الارضية الذي حقق نموا نسبة 5 في المئة ليصل من 119 مليار الى 125،2 مليار دولار.

ووفقا لهذا التقرير أن قطاع خدمات الاقمار الصناعية شهد هبوطا بنسبة 1،7 لينخفض من 128،7 مليار الى 126،5 مليار دولار مقارنة بعام 2017، كما أن سوق البث العام تراجعت من 97 مليار الى 94،2 مليار دولار وسوق الاستشعار عن بعد ايضا انخفضت من 2،2 مليار الى 2،1 مليار دولار مقارنة بعامه السابق./انتهى/

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