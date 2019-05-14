ظريف يلتقي بنظيرته الهندية في نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل مساء الاثنين الى نيودلهي قادما من العاصمة التركمنستانية عشق آباد.

ووصف ظريف في تصريح صحفي له بشأن زيارته إلى تركمنستان بانها كانت ممتازة وتم خلالها اجراء محادثات جيدة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

والتقى ظريف بنظيرته الهندية سوشما سواراج في العاصمة الهندية نيودلهي وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات الدولية والاقليمية وكذلك ملف الاتفاق النووي.

ولدى وصوله إلى الهند وصف ظريف الهند بأنها احد شركاء ايران الوثيقين ولنا معها علاقات واسعة جدا في مختلف المجالات.

واشار الى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال، انه تم في وقت سابق تصميم نظام مالي خاص بيننا وبين نيودلهي تتم الاستفادة منه للتعاون الثنائي، مضيفاً إن الهند تعد من اكبر زبائن النفط الايراني./انتهى/