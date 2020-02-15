دول تحالف العدوان تعترف رسمياً بسقوط طائرة حربية تابعة لها

وأفادة وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "المركز الإعلامي لانصار الله" أن دول تحالف العدوان اعترفت بسقوط طائرة حربية تابعة لها في سماء مديرية المصلوب بمحافظة الجوف بعد ساعات من إعلان متحدث القوات المسلحة إسقاط طائرة حربية من نوع "تورنيدو" في سماء مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وفي هذا السياق صرح الناطق الرسمي لحركة انصار الله "محمد عبد السلام" بأن إسقاط طائرة تورنيدو في سماء الجوف ضربة موجعة للعدو وخطوة تنبئ عن تنامٍ ملحوظ في قدرات الدفاعات الجوية اليمنية، ولن يفلح العدو بارتكابه مجازر وحشية بحق المدنيين في تعويض هزائمه الميدانية..

وأضاف شعبنا اليمني لن يترك المجرم يتمادى في عدوانه، وبإذن الله لن يدعه ينام قرير العين. /انتهى/