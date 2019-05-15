استراتيجة أميركا تجاه إيران خاطئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس أكبر مركز للبحوث في أوروبا الشرقية "روبرشت بولنتس" أوضح خلال مقابلة له على راديو المانيا حول موقف أميركا الاخير تجاه إيران، أن استراتيجية أميركا التي تصب في خلق صراع مع إيران خاطئة.

وأضاف أن الرئيس الأميركي لا يمضي بالطريق الصحيح من خلال خطة المواجهة مع إيران مشيراً إلى أنه لا يوجد طريق سوى الحوار لحل الخلافات القائمة بين الطرفين.

ونوه إلى أنه من الصعب قليلا التأثير السياسي في إيران وفقط الحوار مع المسؤولين الإيرانيين يمكنه أن تجدي نفعا في الوقت الحاضر بينما لا يمكن انتظار الدعم والمساعدة من روسيا لأن في هذه الحالة هناك احتمال لنشوب صراع بين موسكو وواشنطن./انتهى/