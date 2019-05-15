خرازي: الشعب الإيراني سيقاوم الضغوطات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي صرح في مقابلة له مع قناة فرانس 24 خلال زيارته الحالية إلى فرنسا مبيناً إن الظروف الحالية خطيرة جداً ويجب توخي الحذر لعدم حصول أي اشتباك، ويجب على الجميع العمل بدقة.

وأوضح خرازي إن العداء الامريكي لإيران ليس بالأمر الجديد، والشعب الإيراني لن ينسى هذا العداء فالضغوطات الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب العقوبات الامريكية يتحملها الشعب، مذكراً بالعدوان المباشر الذي ارتكبه السلاح الامريكي ضد طائرة ايرباص المدنية الايرانية.

ونوه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية إن إيران مستعدة عسكرياً لمواجهة أي عدوان، وامريكا تعلم جيداً إن إيران قادرة على الرد العسكري ولذلك لا ترغب في دخول الحرب مع إيران.

وحول إغلاق مضيق هرمز تحدث خرازي قائلاً: سنفعل أي شيء يضمن مصالح الشعب الإيراني ويؤثر في معدل الصادرات النفطية.

وعن حادثة تفجير الفجيرة التي تعرضت لها ناقلات نفط في الامارات رأى خرازي إن ما حدث مشبوه ومن الممكن أن يكون هناك طرف ثالث في هذه الحادثة ويجب انتظار التحقيقات لمعرفة الفاعل، نافياً بشكل قطعي أن يكون لإيران علاقة بما حدث.

وأكد خرازي إن إيران لن تتصل بالبيت الأبيض واصفاً ترامب بمحب الدعاية والصور، مضيفاً إن إيران لا يمكن لها الثقة بامريكا، و إن إيران لم تخرج من الاتفاق النووي وستعمل للحصول على حقها وفق ما جاء في الاتفاق. /انتهى/