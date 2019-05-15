الخارجية الأميركية تدعو موظفي سفارتها غير الأساسيين مغادرة العراق

وطلبت الخارجية الأميركية عبر بيان لها، من موظفيها "غير الأساسيين" في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل مغادرة العراق.



كما علقت الخارجية الأمريكية في البيان اذلي نشرته على موقعها الإلكتروني إصدار التأشيرات العادية للعراقيين مؤقتا.



وأشارت إلى أن لدى الحكومة الأمريكية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق.