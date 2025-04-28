بزشكيان: العلاقات الايرانية الاذربيجانية مربحة للجانبين

وقال الرئيس مسعود بزشكيان الموجود في باكو بعد ظهر اليوم في مؤتمر الأعمال الإيراني الأذربيجاني الذي عقد بحضور الرئيس الأذربيجاني: "إيران وأذربيجان مثل عائلة وجارتين، كل منهما بين جدارين، ولكن هناك ممر بينهما وهما متصلان ببعضهما البعض".

وأضاف مقترحا التعاون المشترك بين البلدين: "بمساعدة بعضنا البعض، يمكننا تبادل المعرفة والثقافة لشعبي البلدين، وخلق وضع مربح للجانبين، وخلق الاعتقاد بأن كلا الجانبين سيستفيدان".

وتابع الرئيس: فيما يتعلق بالممرات والبوابات الأساسية بين إيران وأذربيجان، كما أشار رئيس أذربيجان، لدينا مفترق طرق بين بلدينا حيث يمكننا إنشاء الاتصالات والنقل الطرفي للشمال والجنوب والشرق والغرب. إن هذا الوصول متاح للتجارة وحتى لنقل العلوم والخبرة.