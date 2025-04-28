بزشكيان: يجب انشاء اطار يسود فيه السلام والهدوء في العالم

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، قال في اجتماع مع الإيرانيين المقيمين في جمهورية أذربيجان: علينا أن نبني اطار يسود فيه السلام والهدوء والتواصل الصحي والعقلاني والإنساني - في العالم. هذا ما يجب أن نسعى لتحقيقه، ومن الطبيعي أن نعطي الأولوية لأولئك الذين يشتركون معنا في ثقافتنا والقريبين منا.

واضاف بزشكيان يجب أن نتمكن من فتح منصة لبعضنا البعض في العالم الذي نعيش فيه، حيث يمكن لجميع البشر أن تتقدم، في السلام والروح التي تسعى إليها البشرية. الإنسان الذي يتقدم يريد أن يخدم الحقيقة والعدالة.