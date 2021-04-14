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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٠٣ م

تعيين "ويندي شيرمان" نائبة لوزير الخارجية بقرار الشيوخ الأمريكي

تعيين "ويندي شيرمان" نائبة لوزير الخارجية بقرار الشيوخ الأمريكي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء "ويندي شيرمان" مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقر المجلس الترشيح بتأييد 56 صوتا ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالحها.

وواجهت شيرمان (71 عاما)، وهي خبيرة مخضرمة في شؤون السياسة الخارجية، معارضة من الجمهوريين لإنها ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي عارضه الجمهوريون بشدة إلى جانب بعض الديمقراطيين.

وانسحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018. و أعاد العقوبات الظالمة ضد طهران.

كانت شيرمان قد وعدت بنهج جديد بشأن إيران في جلسة تأكيد ترشيحها في مارس آذار، مشيرة إلى أن العالم قد تغير منذ بدء تنفيذ الاتفاق في عام 2016.

/انتهى/

رمز الخبر 1913587
https://ar.mehrnews.com/news/1913587/

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