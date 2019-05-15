https://ar.mehrnews.com/news/1894637/ ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٢٧ رمز الخبر 1894637 العلوم العلوم ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٢٧ صمغ يعالج الجروح الخطيرة خلال 20 ثانية / فيديو اخترع المحققون الصينيون مادة توقف النزيف وتعالج الجراح الخطرة خلال 20 ثانية، عند التعرض لضوء فوق البنفسجي. تحميل 2 MB رمز الخبر 1894637 سمات التطور العلمي المعدات الطبية الصناعة الصينية مطالب مرتبط بركة "قارون" في محافظة لرستان / صور جبل مغطى بورود البوق في محافظة "لرستان" / صور الربیع فی منطقة "كاوند درويشان" في محافظة "جهارمحال وبختياري"/ صور
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