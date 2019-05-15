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١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٢٧

صمغ يعالج الجروح الخطيرة خلال 20 ثانية / فيديو

صمغ يعالج الجروح الخطيرة خلال 20 ثانية / فيديو

اخترع المحققون الصينيون مادة توقف النزيف وتعالج الجراح الخطرة خلال 20 ثانية، عند التعرض لضوء فوق البنفسجي.

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رمز الخبر 1894637

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