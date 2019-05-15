العميد حاتمي: شعبنا سيذيق الجبهة الاميركية - الصهيونية طعم الهزيمة

وعدّ حاتمي، في كلمة القاها خلال ملتقى للمحاربين القدماء في فرقة محمد رسول الله (ص) بطهران اليوم الاربعاء، اتباع توجيهات قائد الثورة بمثابة رمز لتحقيق الانتصار في مواجهة مؤامرات الاعداء في الظروف الراهنة كما هو الحال اثناء حرب السنوات الثماني (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات).

واشار الى التقدم الناجز في قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد، موضحاً: أن التقدم على الصعيد البحثي في هذا القطاع بلغ 3 اضعاف خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه رغم الحظر المفروض على البلاد.

وحذر من مؤامرات الاعداء، معتبراً أن هدفهم الرئيسي يتمثل بزعزعة الثقة بالنفس والنيل من أهداف الشعب الايراني حيث إن الاميركيين لم يدخروا جهدا في حياكة المؤامرات والفتن ضد البلاد، عادّا رفع شعار حماية الشعب في مواجهة النظام حيلة ومؤامرة جديدة في هذا السياق.

ونوه وزير الدفاع الايراني الى جهوزية القوات المسلحة في الظروف الجارية، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت الذروة في حيازة الجهوزية الدفاعية - العسكرية لمواجهة أي تهديد وأطماع أجنبية والتي حازتها في أشد ظروف الحظر التي طالت القوات المسلحة وهو ما أقرته اميركا وذيولها في المنطقة.

واشار حاتمي الى الهزائم المتتالية التي مني بها الاعداء في مؤامراتهم ومخططاتهم في مواجهة طهران في المنطقة، موضحاً: أن هزيمة المجموعات الارهابية - التكفيرية الاخيرة لاسيما في العراق وسوريا وجهت صفعة قاصمة لاميركا والانظمة الداعمة للارهابيين لذلك لجأوا الى الآليات الاقتصادية واعتماد الحظر الشديد.