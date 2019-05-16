ايران لاتشكل اي تهديد للعراق او اي بلد آخر في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي صرح بإن مغادرة الموظفين غير الاساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد، ماهي إلا مسرحية اخرى في سياق الحرب النفسية والدعائية للبيت الابيض ضد ايران.

وجاء هذا التصريح تعليقا على مزاعم صحيفة وال استريت جورنال في تقرير نشرتها مساء امس الاربعاء، التي ادعت بأن قرار الخارجية الامريكية بشأن مغادرة موظفيها من العراق جاء على خلفية التصعيد الناجم عن ايران على حد زعم الصحيفة.

ووصف المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة هذه المزاعم الامريكية بانها حرب نفسية ضد ايران ترتكز على تقارير مزيفة بهدف شن صراع محتمل.

وشدد بيان البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة، على ان ايران لاتشكل اي تهديد لأي احد في العراق او سائر نقاط العالم، كما انها لاتنوي الهجوم علي اي منطقة؛ وان ايران وبشهادة تاريخها تقوم فقط بالدفاع عن نفسها ولا تنتهج اي ستراتيجية هجومية ضد اي بلد اخر، ان الشعب الايراني لن يرضخ لهذه الحرب النفسية الجديدة. /انتهى/.