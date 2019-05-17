ظريف يلتقي بنظيره الصيني

وأفادت وكالة مهر للانباء أن ظريف وصل قبل قليل اليوم الجمعة إلى العاصمة الصينية بكين لمناقشة العلاقات الثنائية بين ايران والصين وكذلك مسئلة الاتفاق النووي بالاضافة إلى التحركات الأخيرة لواشنطن في المنطقة.

وقال ظريف في تصريح لدى وصوله بكين:" أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وخاصة الدول التي هي عضو في الاتفاق النووي للتشاور معهم حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه".

وأضاف ظريف قائلا " لقد أكدنا لكل هذه الدول خلال هذه الجولة أن الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاق".