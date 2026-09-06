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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٢٢ م

وفاءً لمحبة الشهيد تنكسيري.. وزيرة الطرق تزور مقبرة شهداء آبادان

وفاءً لمحبة الشهيد تنكسيري.. وزيرة الطرق تزور مقبرة شهداء آبادان

في خطوة تعبّر عن الوفاء لتضحيات شهداء إيران، زارت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية مقبرة شهداء آبادان، وحيّت أرواح شهداء خوزستان، وفي مقدمتهم الشهيد تنغسيري الذي كرّس حياته لحماية الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

أفادت وكالة مهر للأنباء قالت وزيرة الطرق الايرانية إن القدوم إلى آبادان، في حضور شهيدٍ بحجم تنكسيري، يحمل معنى مختلفاً؛ فهو رجلٌ كرّس كل خلايا جسده لإيران، وبذل حياته من أجلها، وحرس لسنوات مياه الخليج ومضيق هرمز.

وهو الرجل نفسه الذي قال يوماً لفرزانة صادق: «أنتم أول وزيرة تجرؤ على القدوم إلى مضيق هرمز».

واليوم، زارت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية مقبرة شهداء آبادان، ووضعت إكليلاً من الزهور وحيّا أرواح شهداء محافظة خوزستان، وفي مقدمتهم الشهيد تنكسيري، في خطوة تعبّر عن الوفاء لتضحيات رجالٍ يعود إليهم الفضل في الأمن والعزة التي تنعم بها إيران اليوم.

رمز الخبر 1973591
محمدرضا غفاری

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