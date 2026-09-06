ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي: الهجوم الأمريكي على ناقلة النفط الإيرانية هجوم جبان

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، كتبت في تدوينة، رداً على الهجوم غير القانوني الأمريكي على ناقلة النفط الإيرانية ونشر بيان من قبل القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): "أنتم تسمون ذلك 'دقة واحترافية'. لا يهم؛ فالهجوم الجبان على ناقلة نفط تجارية ليس شيئاً يُفتخر به أو يُمدح."

وأضافت الممثلية الإيرانية: "فكيف يمكن التغاضي عن الهجمات على مدرسة ابتدائية في ميناب، وصالة رياضية في لامرد، وحفل زفاف في كوهستك، وغيرها من المنشآت المدنية، باعتبارها مجرد 'خطأ' أو 'خطأ في تحديد الهدف'؟"

وجاء في هذه التدوينة: "إن هذا البيان يشكل اعترافاً صريحاً بالمسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات الإرهابية الأمريكية خلال حربها العدوانية غير القانونية ضد إيران."

وأشارت ممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي إلى أن: "لا يمكنكم استخدام 'الدقة' عندما تخدم مصالحكم، و'الخطأ' عندما يدفع المدنيون ثمنه."

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