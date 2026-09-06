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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٣٠ م

السفارة الإيرانية في بيروت: مواقف إيران تُعلن فقط عبر الجهات الرسمية

السفارة الإيرانية في بيروت: مواقف إيران تُعلن فقط عبر الجهات الرسمية

عقب نشر بعض التصريحات والمواد في وسائل الإعلام اللبنانية حول التطورات في جنوب لبنان، ونسبها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت السفارة الإيرانية في بيروت أن تصريحات الأفراد في هذا الشأن لا تعدو كونها تعبيرًا عن آرائهم الشخصية، وأن مواقف إيران والسفارة تُعلن فقط عبر الجهات الرسمية وممثليها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بيانًا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه: "عقب نشر بعض التصريحات والمواد في وسائل الإعلام اللبنانية حول التطورات في جنوب لبنان باعتبارها مواقف رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُشير سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت إلى أن تصريحات هؤلاء الأفراد لا تعدو كونها تعبيرًا عن آرائهم الشخصية، وتؤكد أن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفارة تُعلن فقط عبر الجهات الرسمية وممثليها."

وشدد البيان على ضرورة الفصل بين الآراء الشخصية للأفراد والمواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1973590
جواد ماستری فراهانی

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