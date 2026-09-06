السفارة الإيرانية في بيروت: مواقف إيران تُعلن فقط عبر الجهات الرسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بيانًا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه: "عقب نشر بعض التصريحات والمواد في وسائل الإعلام اللبنانية حول التطورات في جنوب لبنان باعتبارها مواقف رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُشير سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت إلى أن تصريحات هؤلاء الأفراد لا تعدو كونها تعبيرًا عن آرائهم الشخصية، وتؤكد أن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفارة تُعلن فقط عبر الجهات الرسمية وممثليها."

وشدد البيان على ضرورة الفصل بين الآراء الشخصية للأفراد والمواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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