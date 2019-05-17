رايتس ووتش: السعودية تجوع اليمنيين وتريد استضافة احتفالية كأس العالم

وعبر حسابها الموثق على تويتر، غردت "ويتسن": "البلد الذي يقصف جاره المجاور، ويحولّه لقطع صغيرة، ويجوع الملايين من الناس فيه، يريد المشاركة في استضافة احتفالية كأس العام 2022 في الوقت ذاته".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام سعودية، الخميس، أن قوات التحالف، الذي تقوده الرياض في اليمن، نفذت عدة ضربات جوية على العاصمة صنعاء.

وفي المقابل، ذكرت قناة المسيرة أن الغارات التي شنها التحالف في صنعاء استهدفت مواقع مدنية.

وأكدت القناة أن 6 مواطنين استشهدوا وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء إثر غارة للتحالف استهدفت حيا سكنيا في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بصنعاء، مشيرة إلى أن "فرق الإنقاذ تواصل انتشال الضحايا من تحت الركام".

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" قد كشف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مقترح بزيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 2022، وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة بين قطر ودول أخرى في المنطقة، وهو ما واجهته المنظمات الدولية بالاستنكار بسبب سجل الرياض الحقوقي