طهران: الحرب ضدنا ستمهد لحرب عالمية ثالثة

وأشار ذو النور، إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتا إلى أنه في حال تم استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى "تل من الرماد"، مشيرا إلى أنه " قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".

وقال إن السعودية حاولت تشجيع الولايات المتحدة على خوض حرب ضد إيران، وأبدت استعدادها لدفع تكلفتها، لكن واشنطن رفضت ذلك، مؤكدا أن "لا مؤشرات عسكرية لنشوب حرب ضد إيران"، وأنه "لا توجد دولة في المنطقة قادرة على خوض حرب ضد إيران".

ولفت رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، إلى أن الطائرات الإيرانية المسيرة تراقب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وترصد تحركاتها، قائلا: "إيران لن تبدأ الحرب، لكنها ستقطع يد أي دولة تعتدي عليها".

وفي سياق آخر، قال ذو النور، إنه "في حال تم منع إيران من تصدير النفط، فلن يمر نفط أي دولة من مياه الخليج، مضيفا أن "استيلاء أي دولة على حصة إيران النفطية في منظمة "أوبك"، سيكون بمثابة إعلان حرب".