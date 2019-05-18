  1. السياسة
١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤

وسائط دفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة

وسائط دفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، أن مصدر عسكري أوضح أن “وسائط دفاع الجوي السورية اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.

وبأن وسائط دفاع الجوي استهدفت أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وأسقطت عددا منها./انتهى/

رمز الخبر 1894685

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