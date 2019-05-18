  1. السياسة
١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨

طهران تدعو واشنطن لإنهاء تواجدها غير المشروع في سوريا

طهران تدعو واشنطن لإنهاء تواجدها غير المشروع في سوريا

طالب ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء التواجد العسكري الاميركي غير المشروع في سوريا وذلك بشكل فوري وعاجل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تخت روانجي قال امام اجتماع مجلس الامن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى الى جانب جميع الدول الضامنة لمسار استانا في ان تبقى ادلب منطقة خفض التوتر.

واضاف ممثل ايران ان هذا الموقف يسند الى الواقع على الارض وهو مبدا اساسي ومفاده ان هناك عدد كبير من المدنيين في هذه المنطقة وينبغي العمل على انقاذ ارواحهم .

واكد ضرورة احترام سيادة واستقلال سوريا السياسي ووحدة اراضية بشكل كامل .

وتابع انه لاينبغي لاي خطوة من قبل اي جهة كانت ان تزعزع المبادئ المذكورة .

وقال انه وعلى هذا الاساس فان الدول الضامنة لمسار استانا تبذل ما بوسعها لرفض ايجاد واقع ميداني جديد بذريعة مكافحة الارهاب . ومن هنا يتعين على اميركا ان تنهي تواجدها العسكري اللامشروع في سوريا ./انتهى/

رمز الخبر 1894688

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