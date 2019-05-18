اتصال 7200 قرية بالنطاق العريض من الشبكة الوطنية للاتصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة الاتصالات أن شعار اليوم العالمي للاتصالات لهذا العام هو "ازدهار قطاع الانتاج وتوسيع الخدمات الرقمية".

نظرا إلى أن الانترنت السريع بامكانه ان يشكل ارضية لاتاحة الخدمات الاساسية للاتصالات وتقنية المعلومات دون تمييز، لذلك تهدف الخطة السادسة للتنمية الى اتصال 7200 قرية للنطاق العريض من الشبكة الوطنية للمعلومات ، حيث سيؤدي ذلك الى ازدهار الاعمال الأون لاين (عبر الانترنت).

وبموجب ذلك يجب تشييد البنى التحتية للـ ICT من اجل تحقق هذا الامر.

وحسب المخطط السادس للتنمية سوف تتصل 80 في المئة من هذه القرى بالنطاق الواسع (الانترنت السريع) حتى نهاية مدة المخطط، وحاليا 80 بالمئة من القرويين في ايران ويمكنهم الاستفادة من خدمات الانترنت مثل الخدمت المصرفية والتعليمية وغيرها من الخدمات المتاحة على ارضية الويب، عبر أجهزتهم الجوالة.

وسوف يزاح الستار عن هذا المشروع الذي اطلق له عنوان "الانترنت السريع في القرى" غدا الاحد في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وزير الاتصالات الايراني "محمد آذري جهرمي"./انتهى/.