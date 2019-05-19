الرئيس روحاني: الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لغطرسة العدو

وخلال لقائه امس السبت عددا من الناشطین في مجال الثقافة والفن في البلاد، قال الرئیس روحاني، نحن دعاة منطق وحوار وتفاوض الا ان مزاعم من یدعي بانه سیجرنا الى طاولة المفاوضات خاویة، اذ اننا لسنا مستعدین لهكذا مفاوضات حتى لو اجتمعت قوى العالم كلها على ذلك.

واضاف، ان الشعب الایراني داعیة منطق وحوار وتفاوض ولها القدرة على ذلك وان العالم كله اقر في الاتفاق النووي بان ایران قویة الى القدر الذي یمكنها التفاوض مع القوى العالمیة الست الكبرى والتوصل الى اتفاق معها.

وتابع الرئیس روحاني، لقد تمكنا في مفاوضات الاتفاق النووي من ان نلغي في یوم واحد 7 قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي بواسطة الامم المتحدة ومجلس الامن نفسه وهو ما یعد فخرا لتاریخ ایران ودبلوماسیتها.

وقال، انه بناء على ذلك فاننا دعاة منطق وتفاوض وحوار ولا نخشى احدا لكننا لن نرضخ ابدا امام من یرید التعامل بغطرسة معنا.

واشار الرئیس روحاني انه الیوم لا دولة في العالم تؤید كلام امیركا سوى 3 او 4 دول والكیان الصهیوني واضاف، انه خلال العام الماضي تم طرح الموضوع في مجلس الامن الدولي برئاسة ترامب وفي الاجتماع عارضت 14 دولة ترامب وایدت ایران وهو ما لا سابق له في تاریخ منظمة الامم المتحدة.

وفي جانب اخر من حدیثه اكد الرئیس الایراني اهمیة دور الثقافة والفن خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد وقال، ان الحاجة الاهم لمجتمع الیوم هو الامل بالمستقبل لان الشعور بالفخر الوطني والامن والنشاط یعد الرصید الاساس للبلاد وبامكانه الاسراع في حل المشاكل.