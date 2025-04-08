غريب آبادي: ايران تواصل مشاوراتها انطلاقا من التزامها المبدئي بالدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في تدوينة له على منصة اكس: في أعقاب تفاهمات نواب وزراء الخارجية في بكين، عقد اليوم في موسكو اجتماع مثمر وبناء على المستوى الخبراء والفنيين بين إيران وروسيا والصين.

وأضاف: "إن الوفود الخبيرة في هذا الاجتماع، بينما تبادلت وجهات نظرها ومقترحاتها بشأن المسار المستقبلي والتطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات وقرار مجلس الأمن رقم 2231، أكدت التزامها بمواصلة التنسيق الثلاثي الوثيق". تواصل ايران التشاور مع كافة الأطراف المعنية وذلك انطلاقا من التزامها المبدئي بالدبلوماسية.