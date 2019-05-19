سفيرا إيران وفرنسا يتباحثان بشأن مستجدات التطورات الاقلیمیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفیر فرنسا في بغداد "برونو اوبر" التقى في مقر سفارة الجمهوریة الاسلامیة بنظیره الإیراني"ایرج مسجدي" وبحث معه أحدث التطورات الاقلیمیة.

وجاء اللقاء عقب زیادة الاجراءات الامریكیة الاستفزازیة ضد دول المنطقة ومنها ایران والعراق وكذلك الادعاءات الامریكیة وبعض الدول العربیة بشأن زیادة التهدیدات وعدم الاستقرار في العراق .

وكان السفیر مسجدي قد التقى أمس السبت برئیس جمهوریة العراق "برهم صالح" وبحث معه العلاقات الثنائیة وتطورات المنطقة.

وفي وقت سابق كان سفیر بریطانیا "جاناتان ویلكس" قد التقى في مقر سفارة الجمهوریة الاسلامیة ببغداد السفیر "ایرج مسجدي" وبحث معه القضایا المختلفة واخر تطورات المنطقة./انتهى/