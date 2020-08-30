التبادل التجاري للبلاد بلغ اكثر من 5 مليارات و 37 میلیون دولار خلال الشهر الماضي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "روح الله لطيفي" اكد ان حجم التبادل التجاري الخارجي للبلاد بلغ خلال الشهر الماضي ۵ مليارات و 37 میلیون دولار.

وقال ان الدول التي صدرت اليها ايران السلع غير النفطية هي الصين 2 مليون و 195 الف طن بقيمة 556 مليون دولار، العراق مليون و 420 الف طن بقيمة 441 مليون دولار، الامارات مليون و 324 الف طن بقيمة 338 مليون دولار، افغانستان 514 الف طن بقيمة 158 مليون دولار، تركيا 226 الف طن بقيمة 108 ملايين دولار.

واوضح بان السلع التصديرية الايرانية الى هذه الدول الخمس بلغت 73 بالمائة من اجمالي الصادرات من حيث الزنة واكثر من 74 بالمائة من حيث القيمة.

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