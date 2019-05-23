اللواء باقري: المقاومة هي الوصفة الوحيدة لمواجهة قوى الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للانباء إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" أشار في رسالة بمناسبة الذكری السنویة لتحریر مدینة خرمشهر (24ایار/مایو1982) إلى أن إيران اليوم تركز على مضاعفة قدراتها متجهزةً لردع إي عدو عن أراضيها، منوهاً إلى إن المستجدات الأخيرة تدعو كل الايرانيين لمواجهة النظام الامريكي الفرعوني بالوعي والقدرة واليقظة.

وأضاف رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان على الاعداء ان یدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقویة تقف في طلیعة المواجهة المقدسة والتاریخیة، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة أدارة امریكا البغیضة ورئیسها الواهم والمتهور. /انتهى/.