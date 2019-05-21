  1. الإقتصاد
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٥٦

وزير خارجية البحرين: مؤتمر المنامة يهدف الى مناصرة الشعب الفلسطيني!

وزير خارجية البحرين: مؤتمر المنامة يهدف الى مناصرة الشعب الفلسطيني!

اعتبر وزير خارجية ​البحرين​​ ان استضافة البحرين للقاء "ورشة السلام من اجل الازدهار" "جاءت لمناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته. ​

واضاف "​خالد بن أحمد آل خليفة" في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي "وما استضافة مملكة البحرين للقاء "ورشة السلام من اجل الازدهار" إلا استمرار لنهجها المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، وليس هناك هدف آخر من الاستضافة".

واكد وزير ​خارجية البحرين​ انه "ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم او ننتقص منهم في نهجهم السلمي الشريف، وإنا على العهد باقون".

هذا وواجه المؤتمر الرفض الفلسطيني الرسمي للمشاركة في أولى خطوات صفقة القرن الخاصة بعملية سلام الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير إخبارية أميركية أنه تم توجيه الدعوة إلى إسرائيل للمشاركة في لقاء البحرين ورغم عدم خروج إعلان رسمي من مكتب نتنياهو بخصوص المؤتمر، يبدو أن حضور إسرائيل مؤكد إذ "إنها فرصة كبيرة للتطبيع الاقتصادي مع الدول العربية وهو ما يمثل أحد أهم أهداف إسرائيل حاليا"./انتهى/

رمز الخبر 1894819

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