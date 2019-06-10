ضغوط امريكية على الدول العربية للمشاركة في مؤتمر المنامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن إرم نيوزر إن القناة الإسرائلية 13، إن دولاً عربية عدة لم تحسم مشاركتها بعد في المؤتمر، ومن أهم هذه الدول مصر والأردن والمغرب والكويت، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أبلغ الصحفيين بأن تغطية المؤتمر ستكون محدودة جدا.

ونقلت القناة العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الأميركية تنتظر موافقة عدد من الدول العربية لحضور المؤتمر، مضيفاً: إن هناك قلقاً أميركياً من عدم مشاركة مصر والأردن في المؤتمر.

ووفقا للقناة، فإن هناك ضغوطاً تمارسها الإدارة الأمريكية على عدد من الدول العربية بهدف المشاركة في المؤتمر، يقابلها ضغوطٌ من القيادة الفلسطينية على ذات الدول لعدم المشاركة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في مؤتمر البحرين، موضحة أن نتنياهو قرر إرسال وزير المالية موشيه كحلون حال تلقي الدعوة للمشاركة في المؤتمر.

وأعلنت السلطة الفلسطينية على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، عدم مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر البحرين بسبب القرارات الأمريكية، والتي تتمثل في اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقف دعم الأونروا وطرد البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من واشنطن وغيرها من الإجراءات العقابية. /انتهى/.